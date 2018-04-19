مدريد -أ ش أ

فاز فريق ريال سوسيداد على ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح ويليان جوزيه التسجيل في الدقيقة 27, وأضاف خونامي الهدف الثاني لسوسيداد في الدقيقة 80 قبل أن يختتم اللاعب نفسه أهداف سوسيداد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذا الفوز, ارتفع رصيد ريال سوسييداد إلى 43 نقطة في المركز الـ 11, فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 71 في المركز الثاني.