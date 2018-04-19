الخارجة - أ ش أ

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه تقرر التعاقد مع أطباء متخصصين وذوي كفاءة للعمل بمستشفيات الخارجة العام والداخلة العام والفرافرة المركزي.

وقال المحافظ في بيان مساء اليوم إن التعاقدات الجديدة جاءت بعدما وافق رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرع من احدي شركات المستشفيات الخاصة , وهو عبارة عن مبلغ أربعة ملايين وثمانمائة وستة وتسعين ألف جنيه , بواقع 1.6 مليون جنيه لكل مستشفى , وذلك بهدف دعم الخدمات الطبية بالمحافظة وسد العجز في بعض التخصصات الطبية ,وحرصا على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء الوادي الجديد.