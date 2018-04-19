القاهرة-اخبار مصر

عاد الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية على رأس وفد عسكرى للمملكة العربية السعودية الشقيقة ، والتى حضر خلالها فعاليات اليوم الختامى للتدريب المشترك “درع الخليج _ 1 ” ، وكذلك إجتماع رؤساء أركان دول المنطقة مع الجانب الأمريكى .

كما تضمنت الزيارة لقاء مع عدد من المسئولين بوزارة الدفاع السعودية لتدعيم أوجه التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات .

تأتى الزيارة فى ضوء التقارب وعمق العلاقات المصرية العربية التى تهدف إلى حفظ أمن وإستقرار المنطقة .