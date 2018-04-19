الرئيس السوداني يقرر إعفاء وزير الخارجية من منصبه 2018/04/19 - 22:12 الرئيس السوداني يقرر إعفاء وزير الخارجية من منصبه2018-04-19T22:12:12+00:00 عرب وعالم بدون تعليقات الخرطوم -أ ش أ أصدر الرئيس السوداني عمر البشير, مساء اليوم الخميس, قرارا جمهوريا بإعفاء وزير الخارجية الدكتور إبراهيم غندور من منصبه. اعفاء وزير الخارجية, السودان أقرأ أيضا: وزير العدل السوداني وخبير أممي يبحثان تطورات أوضاع حقوق الإنسان رئيس “تضامن” النواب يؤكد قوة العلاقات المصرية السودانية الخرطوم تؤكد أهمية الربط الكهربائى مع مصر وزير الكهرباء يزور السودان لبحث الربط الكهربائي صحافة عربية: 8 قتلى وألف جريح في “مسيرات العودة 2” في قطاع غزة شكري: إجتماعات سد النهضة لم تسفر عن مسار محدد يمكن الإعلان عنه
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