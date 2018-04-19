بورسعيد -أ ش أ

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة في الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي, رفض الجهاز الفني بقيادة حسام حسن, المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولة العربية والمقرر إقامتها خلال الفترة من الأول من مايو المقبل وحتى العاشر من الشهر ذاته.

وقال إبراهيم حسن إن موافقة النادي المصري على المشاركة في البطولة العربية كانت على أساس المشاركة في البطولة بشكل مباشر, وليس خوض تصفيات تأهيلية بين عشرة فرق, ليتأهل في النهاية فريقين فقط.

وأوضح أن الشعبية الكبيرة للنادي المصري ونتائجه الطيبة خلال المواسم الأخيرة بكافة البطولات, كانت تحتم على مسئولي الاتحاد العربي لكرة القدم اختياره للمشاركة في البطولة مباشرة بدون خوض تصفيات, سيتعارض موعدها مع موعد الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية الإفريقية, الذي وصل إليه المصري للمرة الأولى في تاريخه.

وأشار مدير الكرة في المصري إلى أن البطولة العربية ستستفيد من جماهيرية النادي المصري التي تزايدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بين جماهير الكرة المصرية وليس في بورسعيد فقط.