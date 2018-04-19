القاهرة -أ ش أ

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم, ومحافظ كفر الشيخ اللواء سيد نصر, الأحد المقبل, فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بحديقة مجلس مدينة دسوق الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب, ويستمر حتى 30 أبريل الجاري, وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق عدالة ثقافية في ربوع مصر.

ويشارك في المعرض 31 دار نشر وهيئة ومؤسسة بأكثر من 30 ألف كتاب, ويضم خلال فترة انعقاده 22 فعالية ثقافية وفنية تبدأ مع الافتتاح وتستمر طوال اليوم وتنطلق بفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويقام في السادسة مساء لقاء بعنوان شعراء كفر الشيخ في معجم “البابطين” للشاعر الدكتور محمد عيسى, ويدير اللقاء الشاعر حسن عبيد, ويليه ندوة بعنوان الاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم عند الصغار ويتحدث خلالها القاصتان تاجوج الخولي, وعزيزة الشراكي وتديرها الشاعرة منى عبد الباقي, ويعقبها أمسية لشعراء دسوق وقلين يديرها الشاعران حسام الدين ريشو وسعيد طنطاوي.

وفي السادسة مساء الاثنين 23 أبريل ينظم مشهد شعري في دسوق مع الشاعر أكرم عقل ويديره الشاعر عادل محمد علي, ثم ندوة عن الهوية المصرية والانتماء للدكتور حمدي شتا ويديرها الباحث عبد الرحيم الشهاوي, تتبعها أمسية لشعراء بيلا وكفر الشيخ في الثامنة مساء يديرها كل من الشاعرين محمد شريف عثمان وصبحي سعيد .