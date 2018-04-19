العفو الدولية تطالب ميليشيات الحوثي بإلغاء أحكام الإعدام
لندن - أ ش أ
طالبت منظمة العفوالدولية ميليشيا الحوثي الانقلابية بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة اليمنية أسماء العميسي والتوقف عن إصدار هذه الإدانات والأحكام غير الآمنة.
وأكدت المنظمة -اليوم الخميس – أن أسماء تعيش ظروفا سيئة للغاية في سجنها ، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أسماء وبعض أقاربها جاءت في أعقاب محاكمة بالغة الجور ، وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
وأكدت العفو الدولية أن المحاكمة تظهر ازدراء الميليشيا لأحكام القانون اليمني ، حيث عرضت المتهمين للإخفاء القسري والتعذيب ومنع الاتصال بالعالم الخارجي.
وتواجه أسماء العميسي (22 عاما) ، وهي أم لطفلين ، حكما بالإعدام أصدرته محكمة حوثية في صنعاء نهاية يناير الماضي ، بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح إحدى الدول.
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