القاهرة - أ ش أ

أكد الوزير المفوض خالد عزمي مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية أن مصر تتبنى موقفا ثابتا يعتبر أن التنظيمات الإرهابية على اختلافها تنبثق من عباءة مظلة فكرية متطرفة واحدة.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجموعة العمل المعنية ببناء قدرات مكافحة الإرهاب في دول شرق أفريقيا ، وهي مجموعة العمل التي تترأسها مصر بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي ، تحت مظلة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والذي استضافت وزارة الخارجية اجتماعات مجموعة العمل المعنية ببناء قدرات مكافحة الإرهاب.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية في مواجهة هذا الخطر المشترك عن طريق تبني مقاربة شاملة تتضمن كافة الجوانب الأمنية والفكرية والاجتماعية لهذا الخطر.