أخبار مصر - سماء المنياوى

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ، والذى يهدف الى تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة في إطار مشروع اليونيدو الذي يحمل عنوان ” من بذور القطن الى الملابس” في جميع مراحل زراعة القطن قبل وخلال وبعد الحصاد لموسم 2018_ 2019 .

وفي كلمتها اعربت الدكتورة مايا عن سعادتها بالتعاون مع ” اليونيدو ” ومنظمة التعاون الانمائي الايطالى ، مشيرة انه لايمكن ان نتناول موضوع القطن من دون الاشارة الى المرأة ، فالمرأة هى العمود الرئيسى الذي يقوم عليه القطاع الزراعي في مصر، مشيرة ان الهدف من هذا التعاون هو حماية المرأة المزارعة وصناعة القطن في ذات الوقت.

وأكدت الدكتورة مايا ان السيدة ماري لوى عضوة المجلس القومى للمرأة ، هى اول من تطرقت الى هذه القضية ، مؤكدة على الجهود الكبيرة التى قامت بها ومنها إنشاء لجنة لحماية المرأة الريفية ، متمنية ان يتم تفعيل البروتوكول و نشهد في القريب العاجل اطلاق هذه المشروعات في مختلف المحافظات،و من جانبها توجهت جيوفانا سيجلي ممثل اليونيدو ومدير المكتب الإقليمي في مصر بالشكر الى الدكتورة مايا مرسي على التعاون المشترك بين الطرفين ، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالمزارعات ، وانه على سيدات الاعمال والمصممين ان يثروا من جودة القطن المصري والاستفادة من كل المزايا التى نحصل عليها من مختلف القطاعات .

واعرب سيد اسماعيل فرماوى ممثل منظمة التعاون الانمائي الايطالي عن سعادته لسماع صوت النساء في مصر ، مشيرا الى ان المعونة الدولية لديها مشروعات للنهوض بالثقافة لدى السيدات اللاتى يعتبرن المشاركات الاساسيات في المشروعات التى تنفذها المعونة في مختلف القطاعات فهن جزء لا يتجزء من مشروعاتنا ، والنساء يقمن بدور هام في القطاع الزراعى وهن المشاركات الاساسيات في هذا المجال في مصر .

جدير بالذكر ان الانشطة تتضمن تنظيم دورات تدريبية لمزارعي وجامعي القطن في مزارع كفر الشيخ ودمياط ، مع التركيز بشكل خاص على إدارة تلوث القطن وموضوعات أخرى تتعلق بزراعته، بالاضافة الي تنظيم جولات دراسية للرصد للمزارعات والجامعات من مختلف المواقع مثل مصانع الغزل والحلج لمتابعة الدورة التدريبية حول إدارة تلوث القطن،كذلك التدريب علي قطع القطن التجريبي في كفر الشيخ ودمياط لتشجيع إنتاج القطن المستدام.