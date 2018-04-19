اخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أمانى عبد المنعم

نظرا لما تمثله مكتبة الاسكندرية من نموذج لمؤسسة العلم والثقافة، في وقت يواجه فيه العالم تحديات جسيمة، وتعاني المنطقة العربية من مشكلات حادة..التقى الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجلس أمناء المكتبة بحضور عدد من أعضائه، حيث اشاد بجهود المكتبة لنشر الثقافة والحفاظ على التراث

الرئيس السيسي يلتقي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

السيسي يشيد بمشروعات مكتبة الاسكندرية لنشر الثقافة

السيسي يطالب مكتبة الإسكندرية بتعزيز دورها في مجال الفضاء الرقمي

الفقي يهدي الرئيس السيسي أول موسوعة تصدرها مكتبة الإسكندرية

واهتماما من الرئيس بمشروعات الكهرباء وجه سيادته بالإسراع فى خطة تطوير البنية التحتية للارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر

السيسي يستعرض موقف مشروعات الكهرباء والربط مع دول الجوار

وفى اطار التخطيط الحكومى للحفاظ على حقوق المزارعين، اعلنت الحكومة انها ستشتري القمح من المزارعين المحليين بالأسعار العالمية خلال الموسم الحالي

“التموين” تشتري 190 ألف طن من القمح المحلي

محافظ قنا: توريد 27 ألف طن قمح لبنوك التنمية الزراعية

وعلى الصعيد الخارجى، اهتمت وسائل الاعلام بانتخاب ميجيل دياز كانيل رئيسا لكوبا خلفا لراوؤل كاسترو، والذى تسلم مهام منصبه اليوم

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السيسي يشيد بمشروعات مكتبة الاسكندرية لنشر الثقافة

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