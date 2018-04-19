الإسكندرية - أ ش أ

أكد الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية قسم علاج وأبحاث الأورام بمعهد البحوث الطبيبة، وأنه علامة مميزة تزخر بخبرة بشرية من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المتخصصين في علاج الأورام فضلاً عن تقديمه خدمة طبية متميزة للمرضى.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي العلمي الأول الذي ينظمه قسم علاج وأبحاث الأورام بمعهد البحوث الطبية تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة للتعرف على الجديد في مجال علاج سرطان الثدي.

وأشاد الدكتور مختار بالدور الإيجابي لقسم علاج وأبحاث الأورام في تفعيل الدور البحثي للمعهد والإسهام في رفع مستوى الأبحاث العلمية وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بزيادة النشاط البحثي وزيادة الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية وذلك بالتعاون مع باقي أقسام المعهد.

وأشارت الدكتورة آمال فرحات عميد المعهد – في كلمتها – إلى استعداد قسم علاج الأورام بالمعهد لبناء مبنى لاستقبال يضم أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي الحديثة على مستوى العالم واستقبال الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي لخدمة مرضى المجتمع السكندري والقضاء على قوائم الانتظار للعلاج الإشعاعي، لافتة إلى قيام القسم بخدمة مرضى محافظة الإسكندرية والمحافظات القريبة مثل البحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح.

وأكدت الدكتورة إيمان الأفي سكرتير عام المؤتمر، أهمية هذا اللقاء العلمي الذي يضم مجموعة من الخبراء والعلماء والمهتمين بعلاج وأبحاث الأورام لتبادل المعلومات والخبرات.

وأشارت إلى انخفاض معدل الوفيات بسبب سرطان الثدي خلال العقدين الأخيرين نتيجة للتوعية بضرورة الكشف المبكر وظهور عقاقير جديدة ساهمت في رفع نسب الشفاء من هذا المرض.

حضر فعاليات أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وكلية الطب ومجموعة كبيرة من الأطباء والخبراء والباحثين في مجال علاج الأورام.