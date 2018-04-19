بكين - أ ش أ

أعلنت الصين، اليوم الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة على المطاط المستورد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة بعد كشف تحقيق أن المطاط يتم بيعه بأسعار منخفضة بشكل غير عادل.

وقالت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية إنه رغم عدم استهداف الإجراء الصيني الجديد للولايات المتحدة ، إلا أنه يأتي بعد يوم واحد من اتهام تحقيق أمريكي للصين ببيع صفيح ألومنيوم مدعوم بشدة في السوق الأمريكي.

وقالت وزارة التجارة الصينية ` في بيان اليوم الخميس ، نقلته الصحيفة – إن الموردين الأجانب “يغرقون” الصين بمطاط الكلوروبوتيل الذي يستخدم في صناعة إطارات المركبات ، وذلك على حساب الشركات المحلية.

وأشارت الوزارة في حكمها المبدئي إلى أن المصدرين الذين يمثلون الشركات التي تغرق الصين بالمطاط مثل “إكسون موبيل” و”أرلانكيسو” لدفع ودائع توريد واجبة تتراوح بين 26 بالمائة إلى 66.5 بالمائة من السلع الموردة إلى هيئة الجمارك الصينية.

ورغم أن بيان الوزارة أشار إلى أن تحقيق مكافحة إغراق السوق الصيني بالمطاط بدأ في أغسطس 2017 ، إلا أن حكمها جاء في هذا الوقت بينما تنخرط بكين وواشنطن في نزاع تجاري متبادل.