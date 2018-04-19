القاهرة - أ ش أ

تأهل الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي ينظمها النادي وتستمر فعالياتها حتى 23 أبريل الجاري، وذلك بعد تغلبه على فريق ريد ستار الإيفواري في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.

وأقيمت المباراة على صالة “الأمير عبدالله الفيصل” بالجزيرة، وقدم النادي الأهلي أداء مميزا في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة (20 -11).

وفي الشوط الثاني تألق لاعبو الأهلي ووسعوا الفارق ونجحوا في إنهاء المباراة لصالحهم بنتيجة (41 -17); ليتأهل الفريق للدور قبل النهائي ويلعب مع فريق وداد سمارة المغربي.