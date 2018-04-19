أخبار مصر - د.هند بدارى

احتفلت مستشفى أبو الريش الياباني، اليوم الخميس بالتبرع بجهاز منظار القلب والصدر لاستخراج الأجسام الغريبة والذي قدمته شركة اماراتية بقيمة مليون جنيه، بحضور د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسيد جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية، ود. فتحي خضير عميد كلية الطب، ومحمد بن شرف الرئيس التنفيذي لشركة امارات مصر للمنتجات البترولية.

وأعرب الخشت عن تقديره للتبرع المقدم من شركة امارات مصر للمنتجات البترولية لصالح مستشفي ابو الريش الياباني.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في التبرع لمستشفيات جامعة القاهرة التي تقوم بالعبء الأكبر في خدمة المرضي بمصر بالمجان.

وأعرب الجانب الاماراتي عن سعادته بمستوي الخدمة الذي تقدمه مستشفي ابو الريش لأطفال مصر.