الإسكندرية -أ ش أ

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل قضية قاتلة زوجها بالإسكندرية لجلسة 21 القادم لحين تنفيذ مطالب الدفاع , وعرض المتهمة على الطب الشرعي.

واستمعت المحكمة اليوم إلى دفاع المتهمة , حيث طالبوا بتأجيل الجلسة لحين تقديم أوراق تثبت أن موكلتهم كانت في حالة دفاع عن نفسها.

تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي , حيث تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل بورد بلاغ من أهالي منطقة الظاهرية بوقوع مشاجرة بين منجد وزوجته على إثرها طعنته , ما أدى إلى وفاته , وانتقل رجال المباحث للوقوف على ملابسات الحادث , وتبين بعد بالفحص والمعاينة أن جثة المجني عليه ( 38 سنة) , منجد , ملقاة على الأرض بصالة الشقة ومصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده.

وكشفت التحقيقات الأولية , تشاجر المجني عليه مع زوجته , ربه منزل , بسبب تغيبها عن المنزل لمدة 10 أيام , وقام بتقييدها بالحبال والتعدي عليها بالضرب , ما أثار غضبها وقررت الانتقام منه بعد أن طلبت منه التوجه إلى دورة المياه , وغافلته وطعنته عدة طعنات متفرقة بجسده أدت إلى مصرعه.

ألقي القبض على المتهمة , وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة , وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالتها إلى المحاكمة.