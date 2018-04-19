الخارجة - أ ش أ

أصدر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس قرارا بسحب الأراضي الغير مستغلة منذ 3 سنوات فأكثر من جميع المصالح الحكومية والهيئات المختلفة على مستوى المحافظة.

وذكر اللواء الزملوط في بيان صحفي ان القرار سيبدأ تنفيذه اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والقرى.

واشار إلى ضرورة استغلال هذه الأراضي لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار المحافظة في تقنين وضع اليد بالنسبة للمواطنين، حيث إن عدد الطلبات بلغ 2147 طلبا، جرى قبول 2100 طلب منهم، ورفض 47 طلبا.