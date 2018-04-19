الإسكندرية - ا ش ا

أهدى الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي موسوعة “المزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر والقاهرة المعزية” ، وهي أول موسوعة شاملة تصدر للآثار الإسلامية في القاهرة.

وقال الدكتور مصطفى الفقي ، اليوم الخميس ، إن موسوعة “المزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر والقاهرة المعزية” من تأليف الأستاذ حسن قاسم ، وتأتي في ثمانية مجلدات ، وتعnد أول موسوعة شاملة تصدر للآثار الإسلامية في القاهرة.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية تخطو بإصدار هذه الموسوعة خطوات جادة نحو مرحلة جديدة في مشروعها للنشر ، تعتمد على نشر تراث كاد يغيب في غياهب ظلمات اللامعرفة ، وتستعيد بها تراثا يحبه المصريون ويرونه مجسدا لحبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وأولياء الله الصالحين ، تراثا يعبر عن تطور العمارة الإسلامية في مصر عبر مراحله التاريخية.

وتقدم الدكتور مصطفى الفقي بالشكر إلى فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق على إعارته نسخته المخطوطة من موسوعة المزارات الإسلامية، ومساهمته ومؤسسة (مصر الخير) مع مكتبة الإسكندرية في نشر هذه الموسوعة.

وأكد الفقي أن هذه الموسوعة تأتي في ظل توجهات مركز الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية، الذي وضعت له خطة طموحة لإبراز روح الحضارة الإسلامية عبر الأزمنة ومن خلال الأمكنة وبالتنقيب في نصوص تراثنا المجهولة.

وقال إن الموسوعة تعبر عن مراحل التاريخ الوطني من الفتح الإسلامي إلى عصور الطولونيين والإخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين وصولا إلى عصر أسرة محمد علي وحتى أواخر الستينات من القرن الماضي ; ويتضح ذلك في التسلسل التاريخي لبناء مساجد القاهرة.

وأضاف أن هذا التناول في دراسة أثرية وعمرانية وتاريخية للمساجد والمدارس والمشاهد والزوايا والأضرحة، وما تحتويه من عناصر معمارية; كالقباب والمآذن والعقود، وعناصر زخرفية ونقوش كتابية بروائع الخط العربي، مع دراسات تفصيلية للتطور العمراني للمواقع التاريخية والأحياء والشوارع والأسواق وغيرها، منذ الفتح الإسلامي وعبر العصور التاريخية المختلفة.

وأشار الى أن المؤلف حرص على ربط طبوغرافية مدينة القاهرة وتطورها العمراني بالمنشآت المعمارية من مساجد ومدارس ووكالات وقصور ومنازل، وغيرها من آثار القاهرة الإسلامية.