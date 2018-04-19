سول-ا ش ا

اكد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أن كوريا الشمالية أعربت عن رغبتها للمجتمع الدولي في نزع السلاح النووي بالكامل.

وأضاف جاي إن – خلال لقائه اليوم الخميس مع مسؤولين تنفيذيين بارزين لـ48 هيئة إعلامية محلية حسبما ذكرت الإذاعة الكورية “كي بي إس” – إن بيونج يانج لم تقدم طلبات غير مقبولة إلى الولايات المتحدة مثل المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح أن كوريا الشمالية لن تحاول التفاوض مع الولايات المتحدة إلا بشأن التجميد النووي أو حظر الانتشار النووي في الوقت الذي تجادل فيه كوريا الشمالية بموقفها النووي مشيرا إلى أنه لا يعتقد بوجود اختلاف عن فكرة نزع السلاح النووي مضيفا أن بيونج يانج لم تذكر سوى وضع نهاية للسياسات العدائية الملحوظة ضدها والحصول على ضمان أمني.

وفيما يتعلق بالقمتين المخطط لهما بين الكوريتين , والثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، واضاف الرئيس الكوري الجنوبي إن الاتفاق على إطار عمل رئيسي لن يكون صعبا للغاية حيث إنه كانت هناك اتفاقات مماثلة في الماضي ألا وهي البيانات المشتركة للمحادثات سداسية التي عقدت في سبتمبر 2005 وفي فبراير 2007 , إلا أنه رجح أن الاتفاق على آلية تنفيذ هذه الأهداف لن يكون سهلا.

ونوهت “كي بي إس” إلى أن هذه الأهداف تشير إلى نزع السلاح النووي وإقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونج يانج وواشنطن وتقديم المساعدة الدولية للتنمية الاقتصادية لكوريا الشمالية.