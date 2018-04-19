القاهرة - أ ش أ

صرح اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن معامل الهيئة قامت بفحص 58892 رسالة معمليا خلال الربع الأول من العام الحالي بإجمالي وزن 12,863,813 مليون طن حيث تم قبول 57853 رسالة بإجمالي وزن 12,851,516 مليون طن وتم رفض 1039 رسالة بإجمالي وزن 12,297 طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأشار جابر إلى أن مؤشرات أداء الهيئة للمعامل الصناعية أوضحت فحص 37913 رسالة صناعي بإجمالي وزن 4,542,148 مليون طن خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 حيث تم قبول 37368 رسالة بإجمالي وزن 4,537,752 مليون طن وكانت أهم الأصناف المقبولة حديد التسليح والأسمنت وقطع غيار السيارات والملابس وأدوات المائدة.

وأوضح أنه تم رفض 545 رسالة بإجمالي وزن 4,396 طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة الشنط والمحافظ والأحذية والفلاتر ولعب الأطفال وأدوات كهربائية.

وفيما يتعلق بالمعامل الغذائية، فقامت بفحص 20979 رسالة غذائي بإجمالي وزن 8,321,665 مليون طن خلال نفس الفترة حيث تم قبول 20485 رسالة بإجمالي وزن 8,313,764 مليون طن.

وكانت أهم الأصناف المقبولة حبوب ولحوم وأسماك وزيوت ودهون نباتية وتم رفض 494 رسالة بإجمالي وزن 7,901 طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة أسماك مجمدة وإضافات أعلاف ومبيدات زراعية وصلصة طماطم ولانشون وتفاح طازج وبن أخضر وزبدة مجمدة وكمون حب وعطور ومستحضرات تجميل وزيت زيتون.