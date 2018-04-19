القاهرة - اخبار مصر

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، ضبط 891 كيلو جرام من اللحوم والكبدة والانشوجه غير صالحه للاستهلاك الآدمي بعدد من المحلات العاملة في عرض وبيع اللحوم والاسماك ومنتجاتها بعدد من المراكز شملت أجا، السنبلاوين، شربين، ميت غمر.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل وزارة الطب البيطري، بشان نتائج حملات المرور والتفتيش بمديريه الطب البيطري بالتعاون مع قطاعات التموين والصحة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن الكميات المضبوطة تشمل 106 كيلو جرام سجق وممبار، 400 كيلو عبارة عن 8 كراتين لحم برازيلي، 8 كراتين كبدة أمريكي، 8 كراتين سمك ماكريل، 110 كيلو لحوم جاموسي مذبوحة خارج السلخانة، 275 كيلو انشوجه.

وأمر الشعراوي، بإعدام المضبوطات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابة العامة، مع سرعة تحرير المحاضر بالوقائع المشار إليها واحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها، مشيرا لأهمية متابعه تصرفات النيابة فيها، مؤكدا على اهميه اتخاذ كافه الاجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.