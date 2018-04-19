موسكو -أ ش أ

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس ميجيل دياز كانيل بانتخابه رئيسا لكوبا , مشيرا لاستعداد بلاده لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وجاء في البيان الصادر عن الكرملين – حسبما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية – ” بعث الرئيس الروسي بوتين برقية تهنئة لميجيل دياز كانيل بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية كوبا , وأعرب الرئيس الروسي عن تأكده من أنه تحت رئاسة ميجيل دياز كانيل سوف تستمر البلاد في التحرك بثقة نحو الأهداف التي أعلنتها الثورة الكوبية , وسوف تدخل حدود جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وأكد الرئيس الروسي استعداده للعمل بشكل وثيق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوبا, والتعاون البناء في جميع المجالات.

كما ارسل بوتين برقية إلى راؤول كاسترو شكره فيها على السنوات العديدة من التعاون المثمر التي ساهمت في التطور التدريجي للعلاقات الروسية – الكوبية.