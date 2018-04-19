جاكرتا -أ ش أ

أعلنت إدارة الكوارث في جزيرة جاوة الوسطى بإندونيسيا اليوم الخميس مقتل 3 أشخاص جراء الزلزال الذي تعرضت له الجزيرة أمس.

وذكر راديو (صوت أمريكا) باللغة الإنجليزية أن الزلزال تسبب في مقتل 3 أشخاص وإلحاق الأضرار بأكثر من 300 منزل , ونقل الراديو عن رئيس إدارة الكوارث في جزيرة جاوة الوسطى قوله إن 21 شخصا نقلوا إلى المستشفى لتعرضهم لإصابات وأكثر من 2,100 شخص آخر تم إجلاؤهم إلى ملاجئ مؤقتة.

وكانت الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية قد أعلنت أمس إصابة أشخاص جراء هزة أرضية بلغت شدتها 4.4 درجات على مقياس ريختر , حدثت في جزيرة جاوة الوسطى بإندونيسيا ودمرت المئات من المباني والبيوت.

وأوضحت الهيئة أن الهزة وقعت على مسافة 53 كيلومترا شمال محافظة كابومين, أو حوالي 460 كيلومترا من جاكرتا , ولم تتسبب في تهديد أمواج البحر العاتية (تسونامي).