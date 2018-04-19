ليفربول -أ ش أ

أكد نجم منتخب مصر وفريق نادي ليفربول الإنجليزي, محمد صلاح, أنه يركز حاليا على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي, مشيرا إلى أنه كان يريد التفوق في البريميرليج بعد عدم الحصول على فرصته مع تشيلسي.

وقال صلاح – في مقابلة أجرتها معه شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية, اليوم الخميس – “مثلما شاهدتم في المباراتين السابقتين, يحاول اللاعبون مساعدتي كثيرا الآن من أجل

إحراز الأهداف لأنهم يعلمون بأنني أنافس على الحذاء الذهبي, وفي نهاية المطاف هي جائزة فردية لكنها تساعد الفريق أيضا على الحصول على النقاط”.

وتابع “تعد الطريقة التي نلعب بها جيدة للغاية وبإمكانكم رؤية الجماهير سعيدة للغاية ولدي شعور جيد حيال هذا الأمر. وأشعر بأنهم يريدون لي الفوز بشئ. ولم يتبق سوى أربع مباريات لذلك فمن الواضح تماما أنني ألعب من أجل الجائزة. ومنذ البداية لعبت للحصول عليها لكن دائما ما يكون ذلك لصالح الفريق. أريد التسجيل من أجل الفريق”.

وأضاف صلاح “لكن في السابق عندما كنت ثانيا بعد هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير, وتسنح لي فرصة للتسجيل, كنت أقدمها لبوبي (روبرتو فيرمينو) وهو يحرز الهدف.

إنني ألعب كرة القدم من أجل الكرة وليس فقط من أجل التفكير في نفسي. وأقدم التمريرات الحاسمة وأخلق الفرص لأنني لا أستطيع نسيان مركزي. فأنا لا زلت ألعب على الجناح

وليس كرأس حربة. أنا ألعب من أجل الفريق والجميع بإمكانه رؤية ذلك”.

وأشار الدولي المصري الذي سجل حتى الآن هذا الموسم 30 هدفا في الدوري الإنجليزي إلى أنه يريد تحطيم رقمي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز اللذين سجلا 31 هدفا في

موسمي (2007-2008) و(2013-2014) على الترتيب وكذلك رقمي أندي كول وآلان شيرار اللذين سجلا 34 هدفا في موسمي (1993-1994) و(1994-1995) على الترتيب أيضا لكن في 42 مباراة حيث كان هناك 22 فريقا في البريميرليج.

وأوضح صلاح (25 عاما), الذي قضى موسما ونصف ضمن صفوف تشيلسي ولم يشارك سوى في 19 مباراة وسجل هدفين, أنه كان يريد لدى عودته إلى إنجلترا قادما من روما الإيطالي أن يحاول أن يقدم شيئا مختلفا ويقوم بشئ استثنائي ويظهر للجميع مهاراته وإمكانياته في البريميرليج, مضيفا “لم ألعب مثلما توضح الأرقام ولم أحصل على فرصتي لكن

بإمكانكم رؤية أنه عندما حصلت على الفرصة أثبت خطأ البعض”.

ونوه صلاح, الذي سجل 40 هدفا في جميع المسابقات مع الريدز حتى الآن هذا الموسم, بأنه كان يفكر في ضرورة النجاح في إنجلترا عند ترك البريميرليج حيث قاله لنفسه “سأعود,

وعندما أحصل على الفرصة سأعود”, لافتا إلى أنه عاد بشكل مختلف ويحاول دائما رؤية نقاط ضعفه والعمل عليها والتطور كشخص ولاعب وكل شئ.