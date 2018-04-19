اخبار مصر - د هند بدارى

افتتح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط التوسعات الجديدة بوحدة الحروق ووحدة العناية المركزة بالاصابات بمستشفى الايمان العام بمنطقة الاربعين بحي غرب مدينة أسيوط باكثر من 4 مليون و250 ألف جنيه

جاء ذلك على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذي يوافق الثامن عشر من أبريل كل عام احياءً لذكرى ثورة أهالي قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799 .

وصرح المهندس ياسر الدسوقي انه تم تطوير واستكمال وحدة الحروق بعد تزويدها بغرف عناية مركزه تضم 3 أسّرة وغرفة إفاقة من 3 أسّرة بالاضافة الى غرفة عمليات لتصبح الوحدة الأولى من نوعها على مستوى الصعيد وليس أسيوط فحسب.

واشار إلى إنه تم تمويل التطوير بالكامل على نفقة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الشون الصحية بالمحافظة بقيمة 2 مليون جنيه وتضم أحدث المعدات والآلات اللازمة لإنقاذ مصابي الحروق وتقديم العلاج اللازم لهم.