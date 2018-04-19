القاهرة - أ ش أ

تكثف الأجهزة الأمنية حالياً جهودها لتحديد مكان إخوانية جمعت أموالا من المواطنين بدعوى توظيفها بالبحيرة ، و وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كان مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة قد تبلغ من 15 مواطنا بقيام الإخوانية حفصه عاطف شومان المقيمة بمركز كوم حمادة ” البحيرة ” زوجة الإخوانى وائل أمين غيث ، وإبنة الإخوانى عاطف شومان ، وشقيقة الأخوانى/محمد عاطف شومان ، والسابق توليها مسئولية أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل بمركز كوم حمادة ، بتجميع مبالغ مالية منهم بلغت مليوني و 333 ألف جنيه ، وذلك منذ قرابة التسعة أشهر بدعوى توظيفها مقابل صرف عائد شهرى 6% إلا أنها لم تسدد هذه المبالغ المالية.