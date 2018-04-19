قنا - أ ش أ

اعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، اليوم الخميس، إنه تم توريد 27 ألف تقريبا من محصول القمح في شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن والصوامع والهناجر بالمحافظة.

وأضاف الهجان أن غرفة العمليات المشكلة بمديرية التموين لم تتلق حتى الآن أي بلاغات أو شكاوى من المزارعين، وأن كافة اللجان تواصل عملها في مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات التي حددتها وزارة التموين لاستلام هذه الكميات وفحصها وتخزينها داخل الشون المخصصة.

وأوضح أن المحافظة تضم 4 صوامع لتخزين القمح بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن كما تضم 6 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 14 ألفا و970 طنا بالإضافة إلى 4 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 21 ألفا و120 طنا.

وذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة لمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 109 آلاف و884 فدانا.

وذكر انه من المتوقع تسجيل إنتاجية تقدر بنحو 295 ألفا و376 طنا، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده العام الماضي بلغ 169 ألفا و797 طنا من إجمالي المساحة المنزرعة 98 ألفا و263 فدانا.

وأكد أن الصوامع والشون والهناجر مطابقة للمواصفات الفنية والصحية واشتراطات إدارة الحماية المدنية ومطابقة لمعايير الجودة واشتراطات التخزين التي حددتها وزارة التموين لضمان تخزين القمح بصورة جيده مع عدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية.