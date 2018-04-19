اخبار مصر - حمودة كامل

واصلت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى جمهورية تشاد، عملها،لليوم الثالث على التوالي، بعدما استطاع أعضاء القافلة التغلب على الصعوبات التي واجهتهم، والتي تمثلت في ندرة أنابيب الأكسجين، وانقطاع الكهرباء المتكرر، بالإضافة لضعف الإمكانات الطبية في المستشفى، التي تعمل بها القافلة.

وبلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجرتها القافلة حتى الآن 117 عملية جراحية، فيما تم فحص أكثر من 4100 مريض في مختلف التخصصات، مع صرف الأدوية للمرضى بالمجان.

واحتشد آلاف التشاديين منذ ساعات الفجر أمام مقر عمل القافلة، مما تسبب في تكدس وازدحام شديد، اضطرت معه الشرطة التشادية للتدخل لتنظيم الحشود، وكان لافتا حضور مئات التشاديين من الأقاليم المجاورة لإقليم “وادي فيرا”، حيث تتواجد القافلة، بينما قطع عشرات السودانيين المقيمين على الجانب الآخر من الحدود مع تشاد، أكثر من 250 كيلو متر، للاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة.