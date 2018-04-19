القاهرة - أ ش أ

شهد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي اليوم الخميس توقيع بروتوكول تفاهم بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة “أسواق مصر” التابعة لمجموعة السويدي وإحدى السلاسل التجارية “كارفور” لطرح أراض بنظام حق الانتفاع وبناء مناطق لوجستية وأسواق في المحافظات لتوفير السلع والخدمات بها.

وصرح المصيلحي – في بيان – بان البروتوكول يأتي فياطار تنظيم التجارة الداخلية موضحا أن حجم التجارة الداخلية في مصر يمثل نحو 17 % من إجمالي الناتج القومي المحلي.

واكد ان الحكومة تسعى إلى ضبط الأسواق وذكر أن إجمالي السوق المنضبط في مصر يتراوح من 10 إلى 15 %.

وذكر أن الوزارة انتهت من وضع استراتيجية لإنشاء مناطق لوجستية سواء المراكز الحدودية مع ليبيا والسودان والمنطقة الشرقية سواء من البحر الأحمر أو منطقة سيناء بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية رئيسية محورية تخدم أكثر من محافظة فضلا عن مناطق خاصة بكل محافظة وسلاسل التوزيع ومنافذ التوزيع.