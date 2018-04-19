القاهرة - أ ش أ

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه يجرى حاليا إعداد خطة شاملة لتعزيز تنافسية سلاسل القيمة المضافة للقطن المصري بكافة مراحل الإنتاج بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وذكر ان الخطة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنمية سلاسل القيمة المضافة لقطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والتي يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وسويسرا.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الجلسة التشاورية التي عقدت لدراسة توجهات ومتطلبات السوق العالمي واشتراطات التتبعية والاستدامة لقطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر.

وألقى الكلمة نيابة عن الوزير الدكتورة شيرين الصباغ المشرف العام على الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالوزارة.