القاهرة -أ ش أ

يستضيف مسرح رومانس بوسط القاهرة العرض المسرحي (حان اللقاء) للمخرج الشاب أسامة حسني يوم 24 أبريل الجاري.

وقال مخرج العرض أسامة حسني – في تصريح اليوم الخميس “إن العمل توليفة مسرحية متنوعة من دراما, صراع فلسفي, كوميديا واستعراض, حيث يتطرق العرض لمفاهيم وأساليب كثيرة ومبادئ معنوية واضحة من أجل الحياة من غير تصادم بشري على الأرض”.

وأضاف: “أنه يسعى من خلال أحداث المسرحية الإجابة على الأسئلة والصراعات الموجودة داخل الإنسان متعلقة بالقدر, خاصة وأنه لا يعلم قوته الحقيقية على الأرض ولا شدة

تحمله بما قدر الله له”.

يشار إلى أن عرض (حان اللقاء) إعداد وإخراج أسامة حسني, تأليف حسن خليل, سينوغرافيا وديكور حسن عادل أبو المجد, وبطولة هشام عصام, تقى عادل, عبد الرحمن الحلواني,

عصام صلاح, منارحمدي, محمد أسامة, إيمان طارق, عبد العاطي عزام, أحمد الجوكر وهاجر إبراهيم.