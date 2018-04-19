بغداد - أ ش أ

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس تنفيذ القوات الجوية العراقية ضربات “مميتة” ضد مواقع تنظيم “داعش” في سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء – في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء – أنه بناء ًعلى أوامر القائد العام للقوات المسلحة نفذت القوات الجوية ضربات جوية ضد مواقع (داعش) الإرهابية في سوريا، من جهة حدود العراق، موضحا أن تنفيذ الضربات لوجود خطر من هذا التنظيم على الأراضي العراقية، ولزيادة قدرات القوات المسلحة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه.

وأكد البيان أن “قواتنا ومقاتلينا الأبطال ومن خلال ملاحقتهم للعصابات الإرهابية، أنقذوا الكثير من الأرواح وأحبطوا خططا ل` “داعش”.. وهذه الضربات ستساعد في تسريع القضاء على “داعش” في المنطقة بعد أن قضينا عليها عسكريا في العراق”.