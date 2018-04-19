كفر الشيخ -أ ش أ

أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية, بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعادة مصر لمكانتها العلمية والتي كانت تصدر العلم والعلماء لكافة الدول, مؤكدا أن مصر تفخر بأبنائها العلماء في كافة المجالات والتخصصات.

وأشار علام – في كلمته خلال حفل يوم الوفاء بجامعة كفرالشيخ , اليوم /الخميس/ – إلى دور مصر بقيادة الرئيس السيسي في مواقفها من قضايا الأمة العربية خاصة القدس وأن مواقف مصر لا تتجزأ وهي ثابتة, مشيدا بدور الجيش والشرطة في تطهير سيناء من الإرهاب والحفاظ على البلاد من المخاطر.

وأكد مفتي الجمهورية أن الإسلام أعطى أهمية قصوى للعلم والعلماء, مطالبا العلماء وأساتذة الجامعات بأن يحتضنوا الشباب ويبصروهم بمخاطر المرحلة التي نعيشها, مشددا على أهمية أن يحذر العلماء والآباء الشباب من مخاطر ما يتم تداوله عبر المواقع الاجتماعية من هدم للقيم والمبادئ.