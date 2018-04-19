القاهرة - أ ش أ

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، خلال 24 ساعة ، من ضبط 207 قطع سلاح نارى بحوزة 198 متهما.

وشملت الأسلحة النارية ضبط رشاش جرينوف و 26 بندقية آلية و53 بندقية خرطوش و3 بنادق رصاص و11 طبنجة و113 فرد محلي الصنع و368 طلقة نارية مختلفة الأعيرة الناري.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والتي من بينها مكافحة جرائم تهريب وتصنيع والإتجار وإحراز وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.