برلين - أ ش أ

وصل الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” اليوم الخميس، إلى العاصمة الألمانية برلين من أجل إجراء محادثات مع المستشارة “أنجيلا ميركل”.

هذا و قد استقبلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي استهل زيارته الى ألمانيا بزيارة منتدى برلين همبولت الثقافي بشارع أونتردنلندن الشهير بالقرب من بوابة براندنبورج.

يذكر أن الرئيس الفرنسي يعتمد في أفكاره الإصلاحية على مساعدة المستشارة ميركل ، وهو ما يبحث عنه من دعم خلال زيارته الى برلين خاصة بعد أن أظهر آخر إستطلاع رأي في فرنسا أن 57?? من الفرنسيين غير راضين عن سياسة ماكرون وأدائه ، فضلا عن إضراب عمال السكك الحديدية والجدل الدائر حول الخطط الفرنسية الاصلاحية للاتحاد الأوروبي.

وصرحت متحدثة الحكومة أوريك ديمر بأن الثقافة لديها باع طويل وتقليد جيد بين ميركل وماكرون مستشهدة بأن المستشاره الألمانية زارت أيضاً الأحداث الثقافية في باريس مع الرئيس الفرنسي.

وفي تصريح لرئيس الجناح البرلماني بالحزب المسيحي الديمقراطي ، قال ” نحن بحاجة إلى أوروبا قوية ، فهذه هي سياسة تأمين على الحياة بالنسبة لنا في ألمانيا ، سواء في القضايا الاقتصادية أو الأمنية”.

لكن العديد من أعضاء الاتحاد لا يريدون ترك ميركل حرة في عملية الإصلاح الأوروبية لأنهم يخشون من تقديمها الكثير من التنازلات لصالح خطط الإصلاح الفرنسية.

وسوف تتباحث ميركل مجددا مع الرئيس الفرنسي في مقر المستشارة الألمانيه في وقت لاحق اليوم ، حيث تتطرق الى القضايا الدولية وعلى رأسها الملف السوري الذي أعلن الطرفان الألماني والفرنسي رغبتهما في إعطاء فرصة للمساعي السلمية والتفاوضية لايجاد حل في الشأن السوري.