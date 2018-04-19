برشلونة - أ ش أ

ذكرت صحيفة (سبورت) الأسبانية اليوم الخميس أن نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم تقدم بسرعة فائقة في محاولته للتوقيع مع مدافع إشبيلية، كليمنت لينجليت.

وقالت الصحيفة إنه تم اتخاذ خطوة مهمة للغاية في طريق التعاقد مع لينجليت لارتداء قميص البارسا هذا الصيف، فبعد أن تم الاستقرار على اسم اللاعب لدعم الدفاع في برشلونة قبل أيام، عقد هذا الأسبوع اجتماعا رئيسيا بين مديري برشلونة، مع ممثلي لينجليت، لوضع الأسس التي يجب أن تكون عليها الاتفاقية المستقبلية، وتم التشاور حول كيفية إتمام هذه الصفقة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرى أن لينجليت لديه كل الشروط المطلوبة للعب في قلب دفاع الفريق الكتالوني، في ظل الموسم المميز الذي يقدمه مع فريقه الحالي إشبيلية.

وأكدت أن برشلونة يريد دعم دفاعه في ظل امكانية رحيل صامويل أومتيتي وتقدم سن جيرارد بيكيه وتوماس فيرمايلين، والغموض الذي يحيط بمستقبل ياري مينا.