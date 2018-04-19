اخبار مصر - سماء المنياوي

أعلن الدكتور احمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، انه تم الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 40 الف و304 مواطن من خلال 34 قافلة طبية تم تنفيذها ب 18 محافظة خلال النصف الأول من شهر ابريل الحالي.

وأكد الوزير ان هذا يأتي في اطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هي كفر الشيخ، والقليوبية، والأقصر، وبنى سويف، والبحيرة، والدقهلية، والقاهرة، والجيزة، والمنوفية، وقنا، والغربية، والسويس، وسوهاج، وأسوان، وأسيوط، ومطروح، والشرقية، والفيوم.

وأضافت “الصادق” أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 272عيادة، مشيرة الى أنه تم إجراء 4 ألاف و983 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 9 ألاف و607 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتة الى أنه تم تحويل 232 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحى.

وأشارت ” الصادق” الى أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.