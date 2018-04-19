القاهرة - أ ش أ

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي اليوم الخميس استلام 190 ألف طن قمح محلي حتى الآن وذكر ان معدلات التوريد في زيادة.

وأضاف مصلحي خلال مؤتمر صحفي أن موسم توريد القمح بدأ فعليا في 15 أبريل الحالي وسينتهى في 15 يوليو المقبل وفق قرار مجلس الوزراء.

واشار إلى أنه تم إستنثاء منطقة شرق العوينات حيث بدأ موسم التوريد في أول أبريل الحالي.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وفقا لتقديرات وزارة الزراعة فأنه من المتوقع أن يكون إجمالي معدلات التوريد مثل العام الماضي أو أكثر بقليل.

وردا على سؤال بشأن عملية استيراد اللحوم من السودان بدلا من بعض الشركات المصرية، افاد بان وزارة التموين هي الممثل الرئيسي لشركة “اتجاهات السودانية” وأنه تم مد عقد التوريد إلى نهاية 2019.

وأكد المصيلحي أن الوزارة تعاقدات الوزارة استراتيجية وتمت وفق أسعار تنافسية ومنتجات ذات جودة عالية.