اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

استقرت اسعار الذهب في الاسواق المصرية اليوم الخميس حول ذات معدلاتها أمس ويبلغ سعر الجرام “عيار 21” الاكثر تداولات 662 جنيها.

وافاد ايهاب واصف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بان “عيار 18” سجل 567.40 جنيه وسجل “عيار 24” 756.55 جنيه وبلغ سعر الجنيه الذهب 5296 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي مدعومة بموجة صعود في المعادن الصناعية تغذي بواعث القلق من ضغوط تضخمية بينما تقدم التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين دعما إضافيا للمعدن النفيس.

وارتفع السعر الفوي للمعدن 0.3 بالمئة إلى 1353.22 دولار للأوقية (الأونصة) في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1356.30 دولار للأوقية.