القاهرة -أ ش أ

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لبعض الأخبار المنسوبة لوزير قطاع الأعمال العام عن بيع شركات قطاع الأعمال العام.

واوضح المركز – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الخميس/ – “إنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة, مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال, ولكن التصرف سيكون في الأصول غير المستغلة; بهدف تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال, وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة..مشيرة إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة”.

وفي سياق متصل, حذرت وزارة قطاع الأعمال – وفقا لتقرير المركز- المواطنين من أية صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر) تحمل اسم الوزير الدكتور خالد بدوي أو صورته, مشددة على عدم وجود أية صفحة رسمية للوزير على مواقع التواصل الاجتماعي وأن هذه الصفحات المنتشرة هي صفحات مزيفة..مطالبة عدم التعامل معها والانسياق وراء الشائعات التي تبثها, إلى جانب عدم أخذ أية معلومات منها, كما سيتم اتخاذ كل السبل القانونية حيالها ومن يقف ورائها .