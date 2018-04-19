القاهرة -أخبار مصر

إلتقى الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد/ بانوس كامينموس وزير الدفاع اليونانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

أعقبها لقاء موسع تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة ، وسبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين الصديقين .

وأشاد الفريق أول / صدقى صبحى بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

من جانبه أكد وزير الدفاع اليونانى على توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التى تمثل تحدياً أمام جهود الأمن والسلم الدوليين ، مشيراً إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات الدفاعية المختلفة .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير اليونانى بالقاهرة والملحق العسكرى اليونانى بالقاهرة.