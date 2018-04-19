القاهرة -أ ش أ

تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, في اجتماع عقده اليوم الموقف التنفيذي لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة, وجهود استعادة المظهر الجمالي للمدن, وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام, ومحافظي القاهرة والجيزة .

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استكمال تطوير المناطق العشوائية, والإرتقاء بمعيشة قاطنيها, وتوفير المسكن الملائم والحياة الكريمة لهم, وذلك ضمن سعي الدولة للاستمرار في عمليات اعادة الوجه الحضاري للعاصمة, واسترداد رونقها وقيمتها التراثية والحضارية .

ووجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة عمليات رصف الطرق, وتجميل مداخل العاصمة, وتكثيف عمليات النظافة لرفع المخلفات والقمامة وإعادة تدويرها وفق منظومة متكاملة, مؤكداحرص الحكومة على مساندة جهود المحافظات في هذا الصدد من خلال توفير الاعتمادات اللازمة والامكانات المطلوبة, سواء من ناحية العمالة, أو المعدات والمهمات واتخاذ الاجراءات التي تضمن حسن استخدام المعدات والمهمات وصيانتها بشكل دوري للحفاظ عليها, وتوجيه المخصصات المالية بالمحافظات للاستخدامات التي تحقق مصلحة المواطن .

من جانبهم عرض كل من محافظ القاهرة والجيزة الخطوات الجارية تطوير المناطق العشوائية حيث أوضح محافظ القاهرة, أنه تم تسكين 10200 وحدة سكنية حتى الآن بحي الاسمرات 1 و 2, من سكان العشوائيات ذات الخطورة الداهمة, في مناطق منشية ناصر, واسطبل عنتر, وعزبة خير الله, كما من المخطط استكمال باقي سكان هذه المناطق في حي الاسمرات 3.