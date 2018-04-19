القاهرة -أ ش أ

كلفت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها, جميع المحافظات بالإعداد لموجة جديدة من إزالة التعديات على أراضي الدولة التي لا يجوز تقنينها.

وسيرتكز التكليف – الذي نقله اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية إلى كل المحافظات – في مرحلته الأولى على تحديد التعديات الصارخة, والتي ترتبط ببلطجة أو إصرار على الامتناع عن سداد حق الدولة , لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى إزالتها بشكل فوري.

وذكر بيان اليوم أن اللجنة أيضا طلبت تقريرا واضحا من كل محافظة بتحديد المسئول عن وقوع هذا التعديات الجديدة لمحاسبته وفقا للقانون.

وفي الوقت نفسه, تم تكليف المحافظين بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتسجيل طلبات التقنين المقدمة من واضعي اليد الجادين على منظومة اللجنة والإسراع باتخاذ إجراءات المعاينة وتقييم الأراضي .

وقد بلغ عدد طلبات التقنين المسجلة على منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة, والتي تنفذها إدارة النظم بالقوات المسلحة 62 ألف طلب تقنين في كل المحافظات, إضافة إلى هيئة التعمير التي تم ضمها لأول مرة إلى المنظومة تقدم منهم نحو 50 ألفا بسداد رسوم الفحص والمعاينة.

من جانبه, أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إن هذه المنظومة هي الوحيدة المعتمدة فى إدارة ملف أراضي

وأشار محلب إلى أن 14 يونيو القادم هو الموعد النهائي في تقديم طلبات التقنين لتبدأ بعدها إجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط وتسليمهم عقود التمليك الابتدائية, واسترداد الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين.