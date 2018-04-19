القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الدكتور منصوري أريمو دراسة إقامة أكاديمية دولية يقام عددا من الدورات في كرة اليد من خلالها, وذلك بدءا من الأول من أكتوبر المقبل; بهدف تدريب كوادر فنية وإدارية في معظم التخصصات الرياضية.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد اليوم /الخميس/ بمكتبه بهيئة استاد القاهرة الدولي, بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد, النائب الأول لرئيس الاتحاد مدحت البلتاجي, عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدكتور خالد حمودة ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد المهندس هشام نصر; لمناقشة عدد من الموضوعات.

وقال عبد العزيز – خلال اللقاء- “إن هيئة استاد القاهرة ستستضيف اجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة اليد”, لافتا إلى أن الوزارة ستوفر كافة الإمكانات; لإقامة الأكاديمية

الدولية الخاصة بلعبة كرة اليد والتي سيشرف عليها الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف أن مصر على استعداد تام لاستضافة أي منتخب أو فريق على مستوى إفريقيا للناشئين والشباب; لإقامة أي معسكرات لهم وسنتحمل كافة التكاليف من خلال البرامج التي تتبنها وزارة الشباب والتي تدعم شباب القارة الإفريقية ، وطالب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد المهندس هشام نصر بتقديم أجندة كاملة قبل اشتراك مصر في بطولة العالم القادمة بألمانيا والدنمارك 2019; لإقامة عدد من المباريات مع منتخبات إفريقيا المتميزة في اللعبة.

واستعدادا لكأس العالم..أوضح أن مصر ستنظم (كأس العالم 2021) بشكل مختلف ومتميز سيعكس قوة مصر التنظيمية في تلك البطولة, والتي ستشهد عددا من الصالات التي سيتم إنشائها طبقا للمواصفات والقياسات العالمية, حيث ستكون نقلة وإضافة قوية للبنية التحتية الإنشائية الرياضية.