القاهرة -أ ش أ

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بعرض (قصر الحكمة) الأثري بمنطقة العجوزة للبيع بـ 80 مليون جنيه للمستثمرين أو وضع صور القصر على أحد المواقع الخاصة بالبيع والشراء على الإنترنت .

وذكر المركز , في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم , أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار, التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةk عدم عرض الوزارة أي قصور أثرية للبيع, موضحة أن (قصر الحكمة) الكائن بحي العجوزة غير مسجل ضمن الآثار, ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2010 وأن القصر تابع لملكية خاصة, وبالتالي فإن الوزارة ليس لها أي علاقة بالقصر المذكور.

وأكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن نظرا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة.

وفي سياق آخر, أعلنت الوزارة أن أعمال الحفائر بمنطقة سوق الخميس, قد أسفرت عن الكشف عن أكثر من 4500 قطعة أثرية جديدة تخص تمثال الملك بسماتيك الأول, الذي عثر على تمثال له بالمنطقة خلال العام الماضي, وتم نقله للمتحف المصري بالتحرير للترميم.