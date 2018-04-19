القاهرة - أ ش أ

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، اليوم الخميس آخر مستجدات الأعمال بالمتحف القومي للحضارة المصرية، تمهيدا للافتتاح الجزئي للمتحف والمقرر له آخر هذا العام.

حضر الجولة اللواء عصام والي نائب رئيس الهيئة الهندسية، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، وأحمد عبيد المشرف العام علي مكتب الوزير، والدكتور محمد اسماعيل مدير عام اللجان الدائمة والبعثات الأثرية.

وقال المهندس محروس سعيد المشرف العام على المتحف – في تصريح اليوم – إن الجولة تضمنت تفقد المرحلة الثالثة من مشروع المتحف ، والتي تضمنت قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، ومتحف العاصمة، بالإضافة الي محطة الكهرباء الإضافية.