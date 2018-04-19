القاهرة-أ ش أ

قام الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بوضع حجر أساس سوق الجملة بمدينة السادات ، والذي يتم تنفيذه على مساحة 80 فداناk بمنطقة التحدي 1 على طريق البريجات، لخدمة أهالي المدينة والمناطق المجاورة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم لمدينة السادات، لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي، ومن المقرر تنفيذ السوق على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولي التى بدأ تنفيذها علي مساحة 20 فدانا، ما يلي: عنابر للخضراوات والفاكهة، وثلاجات للحفظ، ومخازن وشوادر للبطيخ، وورش صيانة، ومحال تجارية، ودورات مياه، ومسجد، ومطعم، وكافيتريا، ووحدة مطافي، ووحدة إسعاف، ووحدة أمن شرطية، ومجمع بنوك، ومقرات لشركات التامين، والمبني الإداري.

وصرح وزير الإسكان بأنه تم تنفيذ 360 وحدة سكنية (15 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، وتم تسليمها للمواطنين الفائزين بها، بينما يجرى الانتهاء من تنفيذ 432 وحدة سكنية (18 عمارة)، بالمرحلة الثانية للمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 80 %، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ السوق التجارية والمسجد، ويجري الانتهاء من تشطيب المول التجارية المخصصة لأحد المستثمرين، ويجري استصدار التراخيص اللازمة لإقامة مركز طبي ومدرسة خاصة، ويجري استصدار أمر إسناد لتنفيذ الملعب الثلاثي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع الخدمات للمستفيدين بالمشروع.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالمدينة، حيث يتم تنفيذ مركز شباب متطور على مساحة 15 فدانا بالمحور المركزي الجديد، لاستيعاب طاقات الشباب