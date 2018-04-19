اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اعلنت منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استثمارات بانه سيتم افتتاح مركزين جديدين لخدمة المستثمرين فى محافظتي المنيا والسويس خلال 3 أسابيع.

وأوضحت – خلال لقاء بوفد من المستشارين التجاريين للاتحاد الأوروبي – انتهاء الهيئة من تأسيس 8 مراكز لخدمات المستثمرين فى ثمانِ محافظات وفقا لخطة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الرامية لإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين بجميع محافظات مصر قبل نهاية عام 2022.

ورافقت زوبع في نهاية اللقاء وفد الاتحاد الأوروبي في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، حيث أكدت لأعضاء الوفد أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتسهيل عمل المستثمرين فى مصر.