لندن - رويترز

أكد الكاتب البريطاني أندرو مورتون الذي كتب سيرة الأميرة الراحلة ديانا، إنها كانت ستوافق على زواج ابنها الأمير هاري من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل.

ويرى مورتون أن هناك أوجه تشابه بالفعل، وقال “توفيت ديانا عن عمر 36 عاما. دخلت ميجان المشهد وعمرها 36.. يبدو الأمر وكأنها تسلمت الراية من ديانا، فهي أنيقة وفاتنة وتشارك في الأعمال الإنسانية”، وأضاف “لذا كانت ديانا ستوافق على ميجان بل وربما ترى ذلك نوعا من تدابير القدر”.

واجتذب زواج هاري وماركل، مثل زواج ولي العهد الأمير تشارلز وديانا في عام 1981، الشهر المقبل اهتمام وسائل الإعلام العالمية وعُقدت مقارنات لا مفر منها بين الحدثين.

وقضى كتاب مورتون المثير للجدل عن ديانا، والذي صدر عام 1992، على أسطورة زواجها الذي يشبه الحكايات الخيالية من تشارلز، وكشف فيها عن أن زواج ديانا وتشارلز انهار بما يحول دون إصلاحه وعن أن ديانا كانت تعاني من اضطرابات الأكل وحاولت الانتحار عدة مرات بسبب حياتها التعيسة مع تشارلز.

وانتهى مورتون الآن من كتابة سيرة ماركل والتي تحمل عنوان (ميجان: أميرة من هوليوود).