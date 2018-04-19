عدن ـ أ ش أ

أطلقت قوات المقاومة الوطنية اليمنية عملية عسكرية على مفرق المخا في الساحل الغربي بدعم من قوات التحالف العربي.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي أعلن أن 119 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون من اليمن على السعودية حتى الآن ، محذرا من مبادرة عسكرية مؤلمة للحوثيين حال استمر تهديد المملكة العربية السعودية.

يشار إلي أن الجيش اليمني كان سيطر العام الماضي على مركز مفرق المخا ، غرب مدينة تعز بعد معارك عنيفة قتل فيها ثمانية من عناصر ميلشييات الحوثي الانقلابية ، وإحراق أطقم وآليات عسكرية في ظل تراجع كبير للميلشييات.