رويترز

اعلن مركز التواصل الدولى فى السعودية إن قوات مدعومة من التحالف قتلت اثنين من قادة تنظيم القاعدة باليمن ، وذلك فى مداهمة بمحافظة أبين بجنوب البلاد.

ووصف المركز القتيلين، وهما مراد عبد الله محمد الدوبلى الذى يعرف باسم أبو حمزة البطانى وحسن باصريع، بأنهما من “أخطر قادة” فرع القاعدة فى اليمن الذى يعرف باسم تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب.

ونقل بيان صادر عن المركز التابع لوزارة الثقافة والإعلام السعودية فى ساعة متأخرة من أمس الأربعاء عن مصادر أمنية قولها إن القتيلين سقطا فى اشتباك مع قوات تدعمها الإمارات، أحد أهم أعضاء التحالف بقيادة السعودية فى اليمن.